Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı

17.08.2022 15:24
Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı

Bahama bayraklı kruvaziyer Seabourn Encore, Marmaris Limanı'na yanaştırıldı.

Bahama bayraklı kruvaziyer Seabourn Encore, Marmaris Limanı'na yanaştırıldı.

Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaşan gemide, çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı 420 yolcu ile 406 personel bulunuyor.

210 metrelik gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden turistlerin bir kısmı da Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Rodos Limanı'ndan gelen gemi, gece saatlerinde Bodrum Limanı'na hareket edecek.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Marmaris, England, Bahama, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
14:21 Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un mayolu pozları beğeni topladı
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 15:27:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement