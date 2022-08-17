Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden turistlerin bir kısmı da Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Marmaris'e yanaştırıldı - Son Dakika

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