Konut piyasası hareketlenmeye başladı. Villa tasarımlı projeler İstanbul'da yükselmeye başladı. Sarılar Grup, Mevsim İstanbul Bahçeşehir projesini duyuracak. Villa konsepti ile tasarlanan 'Mevsim İstanbul Bahçeşehir' projesi 32 bin 212 metrekare arsa alanı üzerinde inşa edilecek. Bahçeşehir'e mimari tasarımı dikkat çekmesi beklenen proje, tam müstakil villalar ile bölgedeki müstakil villa ihtiyacını da karşılamayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

Bahçeşehir, İstanbul, Sarılar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bahçeşehir'e yeni müstakil villa projesi - Son Dakika

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