Bahçeşehir'e yeni müstakil villa projesi - Son Dakika
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Bahçeşehir'e yeni müstakil villa projesi

09.06.2022 15:13
Bahçeşehir'e yeni müstakil villa projesi

Konut piyasasında İstanbul'un son dönemde öne çıkan lokasyonlarından Bahçeşehir'de yeni projeler yükseliyor.

Konut piyasasında İstanbul'un son dönemde öne çıkan lokasyonlarından Bahçeşehir'de yeni projeler yükseliyor.

Konut piyasası hareketlenmeye başladı. Villa tasarımlı projeler İstanbul'da yükselmeye başladı. Sarılar Grup, Mevsim İstanbul Bahçeşehir projesini duyuracak. Villa konsepti ile tasarlanan 'Mevsim İstanbul Bahçeşehir' projesi 32 bin 212 metrekare arsa alanı üzerinde inşa edilecek. Bahçeşehir'e mimari tasarımı dikkat çekmesi beklenen proje, tam müstakil villalar ile bölgedeki müstakil villa ihtiyacını da karşılamayı hedefliyor.

Proje, tripleks 5+1 villalarında yüksek tavan, geniş bahçe, bol ışık alan yaşam alanları, geniş metrekareler, depo alanları ve otopark alanları barındırıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bahçeşehir, İstanbul, Sarılar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bahçeşehir'e yeni müstakil villa projesi - Son Dakika

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