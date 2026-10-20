BAİB Başkanı Can, 9,5 aylık ihracatın 2 milyar 352 milyon dolar olduğunu açıkladı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, bölgeden bu yılın 9,5 aylık döneminde 2 milyar 352 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, sene sonunda 3 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Can, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından AGC Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Basın Sohbetleri" toplantısında, bölge ihracatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan bölgede aktif 2 bin 400 ihracatçı firma bulunduğunu belirten Can, "15 Ekim itibarıyla bölgemiz 2 milyar 352 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. En fazla yaş meyve ve sebze sektöründe ihracat yapıldı, bu sektörde yıl sonunda 1 milyar doları yakalamak istiyoruz. Bölge olarak da 3 milyar dolarlık bir hedefimiz var." dedi.

Bölgeden 25 sektörde ihracat yapıldığını dile getiren Can, lokomotif sektörün yaş meyve ve sebze olduğunu ifade etti.

Can, yaş meyve ve sebzeyi sırasıyla maden-mermer ile mobilya, kağıt, orman ürünleri sektörlerinin takip ettiğini belirtti.

BAİB olarak 176 ülke ve bölgeye ihracat yaptıklarına dikkati çeken Can, ilk sırada Almanya'nın ikinci sırada ise ABD'nin bulunduğunu anlattı.

Can, ABD'den sonra sırasıyla Çin, Rusya ve Romanya'nın geldiğini kaydetti.

İhracatı artırmak için alternatif pazarlar üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Can, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine yöneldiklerini, buralara yönelik ticari heyet ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projelerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Meyve ve sebzedeki kalıntı konularına değinen Can, ihracata gönderilen ürünlerde çok ciddi bir kalıntı problemi yaşanmadığını ifade etti.

Ürünlerin en iyi şekilde analizlerden geçtiğine işaret eden Can, Bulgaristan'dan dönen ürünlerin hepsinde kalıntı problemi olmadığını, zaman zaman keyfi uygulamalar nedeniyle de ürünün geri gönderilebildiğini kaydetti.

Dönen ürünlerde kalıntı tespit edildiğinde ya Bulgaristan'da ya da yurt içinde imha edildiğinin altını çizen Can, "Bulgaristan'dan dönen ürünlerin Türkiye'de tüketildiği algısı kesinlikle doğru değil." ifadesini kullandı.