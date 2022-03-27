BAİB, Marble İzmir'e 35 firma ile katılıyor - Son Dakika
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BAİB, Marble İzmir'e 35 firma ile katılıyor

27.03.2022 12:02
BAİB, Marble İzmir'e 35 firma ile katılıyor

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Marble İzmir'e 35 firması ile katılıyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Marble İzmir'e 35 firması ile katılıyor. Fuarda alım heyeti programı da düzenleyecek olan BAİB, üye firmaları ile önemli ithalatçıları aynı masada buluşturup, bölge ihracatını artırmayı hedefliyor.

Dünyanın en önemli 3 doğaltaş fuarı arasında gösterilen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 30 Mart 2022 tarihinde başlıyor. BAİB bu yıl 27. kez düzenlenecek fuarda açacağı stantla Batı Akdenizli 35 doğaltaş üreticisi ve ihracatçısı firma ile fuarda boy göstererek uluslar arası arenada etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

Hem BAİB hem de üye firmalar olarak hazırlıklarını tamamladıklarını ve fuarın başlamasını beklediklerini kaydeden BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Marble İzmir, alanında dünyanın en önemli ilk 3 fuarı arasında gösteriliyor. Biz de BAİB olarak bu önemli fuara çok güçlü bir şekilde katılıyoruz. Hedefimiz fuarda gerçekleştireceğimiz çalışmalarla Bölgemizin doğaltaş ihracatını daha da artırmak" diye konuştu.

Fuara Batı Akdenizli 35 firma ile katılacaklarına dikkat çeken BAİB Başkanı Çavuşoğlu, "Fuar çerçevesinde bir de alım heyeti programı düzenleyeceğiz. Doğaltaş ihracatçısı üye firmalarımızı, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel doğaltaş ithalatçılarıyla, inşaat firmalarıyla, mimari proje uygulaması gerçekleştiren firmalarla aynı masaya oturtacağız. Bu görüşmeler bölge ihracatımızın geleceği açısından oldukça önemli" dedi.

Marble İzmir dışında da doğaltaş sektörü için çalışmalar gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydeden BAİB Başkanı Çavuşoğlu, "Dünyanın önde gelen doğaltaş fuarlarına katılım sağlayarak, üye firmalarımızın hem uluslar arası arenada bilinirliğinin pekişmesini hem de ihracatlarının artmasını hedefliyoruz. Bilindiği gibi pandemi bir çok alanda elimizi kolumuzu bağlamıştı. Şimdi hayat normale dönüyor. Bundan sonra planladığımız tüm bu çalışmaları önümüzdeki süreç içerisinde adım adım hayata geçireceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, 30 Mart, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BAİB, Marble İzmir'e 35 firma ile katılıyor - Son Dakika


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