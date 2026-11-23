Bakan Bayraktar, 2028'de 17 milyon haneye Sakarya sahasından gaz vermeyi planlıyor.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bayraktar, 2027'de 8 milyon, 2028'de 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılamayı hedeflediklerini açıkladı. Bayraktar, hedefin 8 milyon haneden 17 milyon haneye yükseldiğini belirtti.
Bakan Bayraktar: "Hedefimiz, 2027 yılında 8 milyon hanenin, 2028 yılında ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılamaktır."
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?