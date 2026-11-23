Bakan Bayraktar, 2040'ta yollarda 20 milyon elektrikli araç öngörüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayraktar, 2040 yılında yollarda 20 milyon elektrikli araç bulunacağı öngörüsünü paylaştı. Elektrikli araç talebini dikkate alarak en az 1,5 milyon şarj noktasına ulaşmayı amaçladıklarını kaydetti.
Bakan Bayraktar: "2040 yılında 20 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz, elektrikli araçlara olan talebi de göz önünde bulundurarak, en az 1,5 milyon şarj noktasına ulaşmayı hedefliyoruz".
Kaynak: İHA
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