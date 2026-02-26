Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Bayraktar, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel videoyu paylaşarak, şunları kaydetti:

"Milletine adanmış bir ömür, bitmeyen bir memleket sevdası ve tükenmeyen bir hizmet aşkı... Ülkemizin her alanda tam bağımsız olma idealine liderlik eden, zorluklar karşısında dimdik durarak bizlere ilham veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutluyorum."