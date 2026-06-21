Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Babalar Günü"nü kutladı.
Bayraktar, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Varlıklarıyla güç veren, ailesi için gecesini gündüzüne katan, şefkatini ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Evlatlarımızın yarınlarını aydınlatan tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun."
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Bayraktar'dan Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
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