Bakan Bayraktar'dan Babalar Günü Mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Babalar Günü"nü kutladı.

Bayraktar, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Varlıklarıyla güç veren, ailesi için gecesini gündüzüne katan, şefkatini ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Evlatlarımızın yarınlarını aydınlatan tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun."