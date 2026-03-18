Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bayraktar: Enerjide Bağımsız Türkiye Vizyonu
18.03.2026 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, enerjide bağımsız Türkiye hedefinin ülkenin gücünü artıracağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefi, bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli unsuru. Biz bunu başardığımızda ekonomisi bağımsız olan, bölgesinde ve dünyada çok daha güçlü bir Türkiye olacak." dedi.

Erzincan'daki programları kapsamında belediyeyi ziyaret eden Bayraktar, daha sonra AK Parti Erzincan İl Başkanlığı tarafından kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa İftarı" programına katıldı.

Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hemen yanı başındaki savaşın hiç öngörülemeyen ve nereye doğru gideceği bilinmeyen bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Ülke olarak çok güçlü bir şekilde bu süreçten geçmeyi hedeflediklerini ifade eden Bayraktar, "Şuna inanıyorum, Allah'ın izniyle Türkiye, bakın şu son 5-6 senede pandemiyle başlayan, asrın felaketi depremlerle devam eden süreçlerde yine bölgemizde yaşanan bunca tansiyona, bunca gerilime rağmen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçleri hamdolsun kazasız belasız atlattı. İnşallah inanıyorum ki bu süreçten de Türkiye çok daha güçlenerek çıkmış olacak." diye konuştu.

"Artık krizlerden krizlere savrulan bir dünya var"

Bayraktar, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Zira dünyada iki tane çok önemli değişim yaşanıyor. Birisi bugün işte çevremizde artık sıcak çatışmaya dönmüş krizlerden krizlere savrulan bir dünya var. Dünyada on yıllardır kurulmuş sistem ve Batı'nın övünerek anlattığı o kural bazlı uluslararası düzen maalesef çöküyor. Dolayısıyla düzensizliğin hakim olduğu bir ortamda belirsizliğin hakim olduğu bir çağa doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerjide bağımsız olması gerektiğini söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikasıyla, enerjide bağımsız Türkiye hedefinin ne kadar anlamlı olduğunu, Türkiye'nin Gabar'da petrol bulmasının, Karadeniz'de doğal gaz bulmasının ve şu anda bütün dünyada ve Türkiye'de doğal gaz petrol aramamızın ne kadar ehemmiyetli olduğunu bize gösterdi. Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefi, bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli unsuru. Biz bunu başardığımızda ekonomisi bağımsız olan, bölgesinde ve dünyada çok daha güçlü bir Türkiye olacak. Bütün gayretimiz gece gündüz 7/24 bütün on binlerce enerji çalışanıyla hedefimiz Türkiye'yi enerjide ve madende bağımsız kılmaktır."

Türkiye'de başlattıkları bu mücadeleyi şimdi Somali'de devam ettirdiklerine işaret eden Bayraktar, "Somali'de petrol ve doğal gaz arayan bir Türkiye var. Yarın Pakistan'a, Libya'ya inşallah bu süreçler toparlandıkça dünyanın her yerine inşallah taşıyacağız."

Kaynak: AA

Erzincan, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 21:34:12. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.