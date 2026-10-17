Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nın ateşini bu yıl yakmayı hedefliyor

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nın ateşini bu yıl yakmayı hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nın ateşini bu yıl bitmeden Osman Gazi'nin alev kulesinde yakmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu hedef, Sakarya Gaz Sahası'ndaki ateşlemenin bu yıl içinde gerçekleşmesini öngörüyor.
Bakan Bayraktar: "Hedefimiz bu yıl bitmeden Osman Gazi'nin alev kulesinde Sakarya Gaz Sahası'nın ateşini yakmak"
Kaynak: AA
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