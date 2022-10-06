Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var - Son Dakika
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Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var

06.10.2022 15:45

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, kamudaki sözleşmeli personellerin kadroya alınması gündemiyle bir araya geldi. Toplantı masasında iki formül yer alıyor.

Çeşitli kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan 550 bin kişi meclisin açılmasının ardından statülerinin belirlenmesi için yapılacak yasaları beklemeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen yönetimi konunun çözümü için bugün bir araya geldi.

SÖZLEŞME TÜRLERİ TEK TİPE İNDİRİLECEK

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede son viraj alındı. EYT, asgari ücret ve sözleşmeli personellerin durumlarıyla alakalı olarak bakanlık yoğun mesai harcıyor. Geçtiğimiz akşam Vedat Bilgin, konuyla alakalı önemli bilgiler verdi.

Bakan Bilgin, "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz" dedi. Bakan Bilgin sözlerinin devamında "İş güvencesi olacak, kamu görevlilerin haklarını onlara da tayin edeceğiz. Burada bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bu kadar çok sözleşme türü olmaması lazım. Onlara kadro tahsis edeceğiz. Bunların sayısı yaklaşık 550 bin kişi civarında." ifadelerini kullandı.

"AŞAĞI YUKARI 600 BİN ARKADAŞIMIZ BU YASAYI BEKLİYOR"

Sözleşmeli personelle alakalı açıklamalarına devam eden Bakan Bilgin "Bu ay veya önümüzdeki ay bu konu da çözülmüş olacak. Önemli bir konu zaten. Yılbaşından bu yana da toplu sözleşme metninde de yer almıştı 3600 ek gösterge ile beraber, aşağı yukarı 600 bin arkadaşımız bu yasayı bekliyor. Özellikle de eş durumundan tahin olamayan öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz ve diğer sözleşmeliler olsun"

Şunu söylemiş sayın bakan da tek bir sözleşmeli tanımı olacak diyen Bilgin açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Şu anda 30-35 tane sözleşmeli tanımı var. Onlar sadeleştirilecek. Tek bir sözleşmeli tanımı olacak ve mevcut sözleşmelilerinde kadro hakkı ve kadroya geçişleri sağlanacak. Biz de ufak ufak Ankara'daki taslaklardan bilgi alabilir miyiz diye bir araştırma yaptık, bir iki bilgi geldi."

MASADA İKİ TASLAK VAR

Sorunun çözümüne yönelik olarak iki çalışmanın masada olduğu ifade edildi. Bunlardan birincisi ; 3 yılı dolduran sözleşmeliler kadroya geçerken, 3 yıldan az olanlar ise tamamladıklarında kadroya geçecek. İkinci çözüme göre ise sürekli süresiz herkesin kadroya geçmesi şeklinde olacak.

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Vedat Bilgin, Memur Sen, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var - Son Dakika


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