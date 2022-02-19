Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayeti ile ilgili soruşturma başlattık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu notu düştü:
"Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA
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