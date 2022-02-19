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Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayeti ile ilgili soruşturma başlattık" - Son Dakika

Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayeti ile ilgili soruşturma başlattık"

19.02.2022 13:43
Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayeti ile ilgili soruşturma başlattık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu notu düştü:

"Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." - ANKARA

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Son Dakika: Bakanlık, Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattı Son Dakika: Bakanlık, Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattı Bakan Bilgin: 'Migros çalışanı işçilerin şikayeti ile ilgili soruşturma başlattık' Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayeti ile ilgili soruşturma başlattık" Vedat Bilgin'den sevindiren haber geldi! 13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Kanser dahil Vedat Bilgin'den sevindiren haber geldi! 13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Kanser dahil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, MİGROS TİC. A.Ş., Vedat Bilgin, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin: 'Migros çalışanı işçilerin şikayeti ile ilgili soruşturma başlattık' - Son Dakika Ekonomi


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