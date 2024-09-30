Bakan Bolat: 127 bin kişiye ceza kesildi

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bakanlığımız iç ticaret birimlerince bu yılın ilk 8 ayında 127 bin gerçek ve tüzel kişiye 1 milyar 218 milyon TL, 142 firmaya ise 4 milyar 840 milyon lira idari para cezası kesmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Balkan Rekabet Platformu Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılış konuşmasında Bakan Bolat, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan bahsetti.

"Rekabet Kurumu'nun kartel oluşumu ve rekabet bozucu eylemlere karşı güçlü yetkileri var"

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırıldığını belirten Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak regülasyon görevimiz kapsamında yaptığımız mevzuat değişikliklerinin yanında denetim görevimizi de hiç ihmal etmeden yapıyoruz. Bu kapsamda, bakanlığımız iç ticaret birimlerince 2023 yılında 55 bin 772 gerçek ve tüzel kişiye 1,5 milyar lira idari para cezası kesilmiştir. Bu yılın ilk 8 ayında ise 127 bin gerçek ve tüzel kişiye 1 milyar 218 milyon TL idari para cezası kesilmiştir. Rekabet Kurumu da rekabeti sınırlayıcı ve piyasa yapısını bozucu faaliyetlere karşı yoğun bir denetimde bulunmaktadır. Rekabet Kurumu'nun; gerek kartel oluşumu ve rekabet bozucu eylemlere gerekse hakim durumu kötüye kullanma çabalarına karşı önleyici yetkileri güçlüdür. Kurumun sektörlere yönelik denetimleri sonucunda 2023 yılında 166 firmaya toplam 2,7 milyar lira idari para cezası kesilmiştir. Kurum, bu yılın ilk 8 ayında ise toplam 142 firmaya 4 milyar 840 milyon lira idari para cezası kesmiştir" dedi.

"Ticaret Bakanlığımız ve Rekabet Kurumu adil piyasa oluşumu için görevlerini titizlikle yapmaktadır"

Rekabeti sınırlayıcı ve piyasa yapısını bozucu faaliyetleri engellemek için önemli mevzuat değişiklikleri yaptıklarını belirten Bakan Bolat, "Ülkemizde gerek Ticaret Bakanlığımız gerekse bağımsız bir kurul olan Rekabet Kurumu, adil rekabet ve adil piyasa oluşumu için yetkili ve sorumlu kuruluşlardır ve görevlerini titizlikle yapmaktadırlar. Ticaret Bakanlığı olarak bu süreçte adil ve etkin işleyen bir piyasa mekanizmasının tesisi için hem regülasyon hem de denetim anlamında yoğun bir çaba gösterdik. İç ticareti düzenleme anlamında; şirketler hukuku ile perakende ticarete ilişkin mevzuatlarda önemli düzenlemeler yaptık. Bu çerçevede, otomotiv sektörüne yönelik düzenlemeler kapsamında 'Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği'ni yürürlüğe soktuk. Emlak sektörüne yönelik düzenlemeler kapsamında ise EİDS yetki doğrulması uygulamasını 15 Eylül itibarıyla devreye aldık. Sebze ve meyve ticareti ile lisanslı depoculuk alanlarında da bazı mevzuat düzenlemeleri yaptık. Bu süreçte, nihai tüketiciyi koruma anlamında da önemli mevzuat düzenlemeleri yaptık. Bu kapsamda; mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde, yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelikte ve iş yeri dışında kurulan sözleşmeler yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır" şeklinde konuştu.

"Balkan Rekabet Platformu ile adil pazarlar oluşturmayı hedeflemekteyiz"

Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerin, rekabet hukuku alanında ortak standartların geliştirilmesini önemli hale getirdiğini aktaran Bakan Bolat, "Küresel düzeyde rekabet konusunda yürütülecek olan iş birlikleri, karşılıklı anlayış ve dayanışmanın gelişmesini, ortak bir akılla uyuşmazlıkların çözülmesini ve kriz dönemlerinden en az zararla geçilmesini sağlamaya yönelik olmalıdır" dedi. Balkan coğrafyasının önemine değinen Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti: "Bu coğrafya, günümüzde de dünyanın üretim üssü konumunda olan Asya ile en büyük küresel pazarlar durumunda olan batı dünyası arasında hem siyasi hem de ticaret yolları ve lojistik kanalları bakımından adeta köprü konumundadır. Bu jeostratejik konum, birçok alanda olduğu gibi rekabet düzenlemeleri ve hukuk alanında da bölge ülkeleri arasındaki iş birliğini çok önemli hale getirmektedir. Bölge ülkelerinin birbirleriyle olan ticari ilişkilerinde rekabet hukuku ve kuralları konusunda belli bir standardın oluşması, bölge dışındaki aktörler ile bu alandaki ilişkilerin daha sağlam zeminde yürütülmesine de katkı sağlayacaktır. Dokuz Balkan ülkesi arasında tesis edilen Balkan Rekabet Platformu ile hem bölgesel hem de küresel ekonomi ve rekabet politikalarının gelişimine katkıda bulunmayı ve herkese fayda sağlayacak açık ve adil pazarlar oluşturmayı hedeflemekteyiz." - İSTANBUL