Bakan Bolat: Ağustos ihracatı 280,3 milyar dolarla rekor kırdı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayında yıllıklandırılmış ihracatın 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Ocak-ağustos dönemi ihracatı ise 185 milyar dolarla rekor kırarak dış ticaretteki olumlu tabloyu gösterdi.
Bakan Bolat: "Ocak-ağustos dönemi ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı, ağustosta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yükseği oldu"
Kaynak: AA
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