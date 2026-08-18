Bakan Bolat Aksaray'da Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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Bakan Bolat Aksaray'da Ziyarette Bulundu

Bakan Bolat Aksaray\'da Ziyarette Bulundu
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aksaray'da STK toplantısı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aksaray'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısına katıldı.

Aksaray'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk olarak Aksaray Valiliğini ziyaret etti. Vali Murat Duru ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Bolat, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, brifing aldı. Bolat daha sonra AK Parti Aksaray İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi, Aksaraylı esnafa 100 milyon liralık ilave finansman desteği sağlanacağını açıkladı. Bakan Ömer Bolat, programı çerçevesinde son olarak Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen geniş katılımlı Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısına katıldı.

"Aksaray'ın 2025 yılı ihracatı 1.2 milyar doları aştı"

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Her zaman için Aksaray bizim olmazsa olmaz bir şehrimiz. Şimdi de giderek büyüyen ve ölçeğini büyüten dev adımlarla ilerleyen bir sanayi, tarım, ticaret şehri ve inşallah bir lojistik merkez olarak hızla yükseliyor. Sanayi Bakanlığımızın sanayi havzaları ile ilgili aldığı Samsun'dan Mersin'e Kuzey-Güney sanayi bölgesi aksı havzası çerçevesinde bu bölgede de Aksaray başta olmak üzere Konya, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Mersin bu havza çok önemli faydalanacak. Zaten Aksaray; özellikle 1980'lerin başından itibaren otomotiv, yan sanayi, makine, metal ve tekstil sektörlerinde hızla büyümeye başladı. İnşallah yeni yatırımlarla sanayisini, ekonomisini büyütme yolunda devam edecek. Aksaray'ın nasıl büyüdüğünün en çarpıcı örneği ihracattaki başarısı. 2002 yılı sonunda AK Parti iktidara geldiğinde yılda 10 milyon dolar ihracatı olan Aksaray'ın 2025 yılı ihracatı 1.2 milyar doları aşmış vaziyette. Bu, yaklaşık 125 katlık bir artış demektir. Güzel bir tarafı ise bu koskoca ihracat başarısının yanında, ithalatı geçen sene 159 milyon dolar. Yani Aksaray 1 ithal etmiş, 11 birim ihraç etmiş. Dış ticaret fazlası, döviz fazlası ülkemize kazandırmış. Hükümetimiz de Cumhurbaşkanımızın ülkemizin yönetiminde güçlü bir liderlik başarısı gösterdiği bu 23 yılda Aksaray'a 90 milyar liralık kamu yatırımı yaptı. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan çevreye, enerjiden altyapıya ve tarımdan sanayiye kadar pek çok alanda önemli yatırımlar Aksaray'la buluşturuldu" dedi.

Toplantı, STK temsilcilerinin talep ve önerilerini iletmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat Aksaray'da Ziyarette Bulundu - Son Dakika

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