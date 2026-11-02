Bakan Bolat, Bahreyn Sanayi ve Ticaret Bakanı Fakhro ile görüştü:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bahreyn Sanayi ve Ticaret Bakanı Abdulla bin Adel Fakhro ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolar hedefine ulaştırma doğrultusunda, karşılıklı ticareti artırmaya, yatırımları teşvik etmeye ve iş dünyası arasındaki bağları güçlendirmeye verdikleri önemi vurguladıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında, Bahreyn Sanayi ve Ticaret Bakanı Fakhro ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Görüşmede, Türkiye'nin Bahreyn ile ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirecek adımları ve yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini aktaran Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"İkili ticaret hacmimizi 1 milyar dolar hedefine ulaştırmak doğrultusunda, karşılıklı ticaretimizi artırmaya, yatırımları teşvik etmeye ve iş dünyalarımız arasındaki bağları güçlendirmeye verdiğimiz önemi vurguladık. Görüşmemizde, Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin, yapıcı yaklaşımlarla bir an önce sonuca kavuşturulmasında aynı görüşü paylaştığımızı teyit ettik."

Bakan Bolat, görüşmede, Türkiye ile Körfez ülkelerini bağlayan yeni transit koridorların oluşturulmasının bölgesel ticareti geliştireceğini vurguladıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife liderliğinde, Bahreyn ile ilişkileri karşılıklı fayda ve ortak refah anlayışıyla geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.