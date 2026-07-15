Bakan Bolat Brüksel'de AB ile Ticaret Görüşmeleri Yapacak - Son Dakika
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Bakan Bolat Brüksel'de AB ile Ticaret Görüşmeleri Yapacak

15.07.2026 16:59
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-AB ticaret ilişkilerini güçlendirmek için Brüksel'de temaslarda bulunacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 16-17 Temmuz'da Brüksel'e yapacağı ziyarette, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari ve ekonomik bağların derinleştirilmesi, sanayi entegrasyonunun korunması konuları gündemde olacak.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Bolat, Brüksel'e kapsamlı bir çalışma ziyareti yapacak.

Bolat'ın Brüksel temaslarının ana odağını, AB'nin son dönemde hayata geçirdiği Sanayi Hızlandırma Yasası (Industrial Accelerator Act) kapsamında gündeme gelen "Made in EU" gibi korumacı ve içe dönük sanayi politikaları karşısında Türkiye'nin kurulu tedarik zincirlerinin ve Gümrük Birliği'nden kaynaklanan kazanımlarının korunması oluşturacak.

Bu kapsamda, Türkiye'nin AB sanayisi için vazgeçilmez bir üretim, AR-GE ve yatırım ortağı olduğu, tek taraflı kısıtlamaların Avrupa sanayisinin kendi rekabetçiliğine ve dayanıklılığına zarar vereceği mesajı en üst düzeyde vurgulanacak.

Bolat, iki gün sürecek yoğun Brüksel programı kapsamında, Avrupa Komisyonunun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Ekonomi, Verimlilik, Uygulama ve Basitleştirmeden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis'in yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kabine şefi Björn Seibert ile ikili görüşmeler yapacak.

Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki rolü pekiştirilecek

Bakan Bolat, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği yönetimi ve küresel otomotiv üreticilerinin en üst düzey yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek Türk otomotiv sektörünün Avrupa değer zincirindeki stratejik konumunu ele alacak.

Program kapsamında Bolat, AB üyesi ülkelerin daimi temsilcileri, Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu liderliği ve Brüksel'de mukim Türk iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki güvenilir rolünü pekiştirecek.

Türkiye, Gümrük Birliği temelinde AB ile kurduğu ticaret ekosistemini geliştirme ve derinleştirme kararlılığıyla, yapıcı diyalog kanallarını Brüksel'de en üst düzeyde işletmeye devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat Brüksel'de AB ile Ticaret Görüşmeleri Yapacak - Son Dakika

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