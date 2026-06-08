Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda reform ve rekabet stratejileri ele alındı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda, yatırım ortamını iyileştirecek reformları, üretim ve istihdam kapasitesini artıracak politikaları ve Türkiye'nin küresel rekabet gücünü yükseltecek stratejileri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal'deki hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda ekonominin temellerini daha da güçlendirecek adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerine işaret eden Bolat, "Bugünkü Ekonomi Koordinasyon Kurulu'muzda, yatırım ortamını iyileştirecek reformları, üretim ve istihdam kapasitemizi artıracak politikaları ve ülkemizin küresel rekabet gücünü yükseltecek stratejileri kapsamlı şekilde değerlendirdik. İstikrarla büyüyen, üreten, ihraç eden ve güçlenen Türkiye için çalışmalarımızı aynı kararlılık ve uyum içerisinde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.