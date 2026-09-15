Bakan Bolat, KADEM KooPro programının kapanış töreninde konuştu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gıda üretimi ve satışı, el sanatları, dokuma ve tekstil, kozmetik, hediyelik eşya ve tarımsal ürünler gibi alanlarda faaliyet gösteren 1342 kadın kooperatifinin, Bakanlık tarafından desteklendiğini ve çalışmalarının yakından koordine edildiğini söyledi.

Bakan Bolat, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kadın Kooperatiflerini Destekleme ve Koordinasyon Merkezi Projesi (KooPro) programının kapanışında yaptığı konuşmada, projenin amacına ulaştığını ve hedefini başarıyla yerine getirdiğini dile getirdi.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'nın (KOOP-DES) doğru yolda ve olumlu şekilde ilerlediğini aktaran Bolat, "Son derece verimli bir işbirliği oldu. Bu noktada başarılı örneklerin sayısını daha da artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, yoğun bir gündem içinde olunduğuna işaret ederek, "Bugün ise gündemimizin odak noktasında kadın kooperatiflerimiz yer alıyor. Türkiye'de kooperatifler üç farklı bakanlığın uhdesinde faaliyet göstermektedir. Ticaret Bakanlığımızın görev alanında 34 farklı türde yaklaşık 12 bin kooperatif bulunmaktadır ve bu kooperatiflerin 1 milyon 900 bin ortağı mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Temel amaçlarının kooperatifçilik konusunda farkındalık, bilinirlik, tanıtım ve geliştirme çalışmalarını güçlü bir koordinasyonla yürütmek olduğunu kaydeden Bolat, bu doğrultuda Anadolu'nun ve Trakya'nın pek çok noktasında eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme programları ile çalıştayların düzenlendiğini aktardı.

Bolat, Kooperatifler Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle çoğunluğunu kadınların ve dezavantajlı bireylerin oluşturduğu kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine dair birtakım yükümlülükleri kaldırdıklarını hatırlatarak, tescil, ilana tabi işlemler, kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidat gibi kooperatiflere yük oluşturan ödemelere muafiyet sağladıklarını kaydetti.

"Bugün itibarıyla kadın kooperatiflerin sayısı 1342'ye ulaştı"

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü imzalandıklarını belirterek, gerek yüz yüze gerekse çevrim içi eğitimlerle sürekli bir bilinçlendirme, rehberlik ve tanıtım süreci yürüttüklerini dile getirdi.

Geçen yıl eylül ayında Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşıldığını anımsatan Bolat, "Önemli teşvik müjdeleri bizzat kendileri tarafından verildi." diye konuştu.

Bolat, bugün itibarıyla kadın kooperatiflerin sayısının 1342'ye ulaştığını kaydederek, "Gıda üretimi ve satışı, el sanatları, dokuma ve tekstil, kozmetik, hediyelik eşya ve tarımsal ürünler gibi alanlarda faaliyet gösteren bu 1342 kadın kooperatifi, Bakanlığımızca desteklenmekte ve çalışmaları yakından koordine edilmektedir." dedi.

"Bir kadın kooperatifinin yeniden destek alabilmesi için gereken bekleme süresi 5 yıldan 4 yıla indirildi"

Bakan Ömer Bolat, KOOP-DES programından faydalanan bir kadın kooperatifinin yeniden destek alabilmesi için gereken bekleme süresinin 5 yıldan 4 yıla indirildiğini ifade ederek, fuar ve sergi katılımları için sağlanan 60 bin TL'lik hibe desteğinin 150 bin TL'ye çıkarıldığını aktardı.

Nitelikli personel istihdamı için 1 personel çalıştıran kooperatiflere yıllık 420 bin TL, 2 personel çalıştıranlara ise yıllık 840 bin TL'ye kadar istihdam desteği sağlandığını kaydeden Bolat, KOOP-DES kapsamında 2020-2025 yılları arasında 848 kooperatifin 907 projesine toplam 151,5 milyon TL hibe desteğinin verildiğini kaydetti.

Bolat, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) işbirliğiyle kadın kooperatiflerin kullanımına 4,5 milyar TL'lik kredi paketinin tahsis edildiğini hatırlattı.

Türkiye'nin en büyük 5 e-ticaret platformu ile imzalanan protokol kapsamında, kadın kooperatiflerin bu platformlara ücretsiz kayıt olabildiğini anlatan Bolat, ilk 6 ay yüzde sıfır komisyon, sonraki 4,5 yıl boyunca ise yalnızca yüzde 1 komisyon oranıyla ürün satışının gerçekleştirilebildiğini aktardı.

"İhracat yapan kadın kooperatifi sayısı 2025 yılında 55'e çıktı"

Bakan Ömer Bolat, üretilen ürünlerin pazarlanması aşamasında yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ve e-ihracat birimlerinin her zaman kooperatiflerin emrinde olduğunu ifade etti.

İhracat yapan kadın kooperatifi sayısının 2025 yılında 55'e çıktığına işaret eden Bolat, "Kooperatiflerimizin ihracat hacmi 2019'da 61 milyon dolar seviyesindeyken, 2025 yılında 96 milyon dolara yükselmiş, bu yılın ilk 8 ayı itibarıyla ise 74 milyon doları aşmıştır." diye konuştu.

Bolat, genel ihracatta da önemli bir ivmenin yakalandığını belirterek, "Ağustos ayı itibarıyla son 8 ayda 185 milyar dolara, yıllıklandırılmış bazda ise 280,3 milyar dolara ulaşılmış durumdadır. Kadın çalışanlarımızın toplam ihracattaki katkısı 2013 yılında yüzde 20,5 iken, 2025 itibarıyla yüzde 23,5'e yükselmiştir. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımızdaki kadın çalışan payı ise aynı dönemde yüzde 20,2'ye çıkmıştır." açıklamasını yaptı.

"Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 9,9 ile son 166 ayın en düşük seviyesinde"

Ömer Bolat, haziran ayı verilerine göre, kadınlarda işsizlik oranının yüzde 9,9 ile son 166 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

Kadınların yalnızca üretici olarak kalmasını değil, ürettikleri katma değerin sahibi olmalarını, iktisadi hayatta güçlü birer aktör haline gelmelerini ve kooperatifçilik ekosisteminin etkin paydaşları olmalarını amaçladıklarını kaydeden Bolat, "Üretici birliklerinin güçlenmesi, aracı maliyetlerini azaltarak gıda fiyatlarındaki enflasyon baskısının hafifletilmesine de doğrudan katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Bolat, kadın kooperatiflerin pazarlama imkanlarını geliştirmek üzere iki yılda bir düzenledikleri fuarlara devam ettiklerini aktararak, "Aralık 2024'te Gaziantep'te, Ağustos 2025'te Erzurum'da düzenlenen Kadın Kooperatifleri fuarlarının ardından, 2027 yılı ilkbaharında büyük buluşmayı İstanbul'da gerçekleştireceğiz." dedi.