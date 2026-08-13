Bakan Bolat: Mal ve Hizmet İhracatı 401,2 Milyar Dolarla Rekor Kırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2026 yılı Haziran ayı itibarıyla mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında artarak 401,2 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı haziran ayı cari işlemler hesabı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının ilk kez 400 milyar doları aşarak 401,2 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Bolat, 2025 yılı haziran ayında 2,3 milyar dolar olan cari işlemler açığı 2026 yılı Haziran ayında 4,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Böylece yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 38,9 milyar dolar gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 28,9 milyar dolar fazla verilmiştir. Hizmet ihracatı, 2026 yılı Haziran ayında yıllıklandırılmış olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında artarak 123,3 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllıklandırılmış bazda seyahat gelirlerimiz 2026 yılı Haziran ayında 60,3 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 43,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında artarak 401,2 milyar dolara yükselmiştir" açıklamasında bulundu.

"Cari açık yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,4 ile tarihi ortalamanın altındaki performansına devam etmekte"

Küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının tarihi ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğinin altını çizen Bolat, "Cari açık 2025 yılında milli gelire oranı yüzde 1,9 olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı ilk çeyreğinde ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,4 ile tarihi ortalamanın altındaki performansın devam ettiği görülmektedir. İkinci çeyrekte büyüme beklentilerimiz kapsamında cari işlemler açığının milli gelire oranının yıllıklandırılmış olarak ilk çeyreğe yakın gerçekleştiği öngörülmektedir. Haziran ayından itibaren enerji ve emtia fiyatlarında gerileme görülmekle birlikte, son dönemde görülen fiyat oynaklığı cari işlemler açığı üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğüne işaret etmektedir. Bununla birlikte, mal ve hizmet ihracatındaki dayanıklı görünümün desteğiyle cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihi ortalamasının altında kalmaya devam edeceği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Ülkemizi dünya ihracat liginde üst sıralara taşımak üzere gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Ticaret Bakanlığı olarak, ihracat destekleri, ticaret diplomasisi, pazar ve ürün çeşitlendirmesi yoluyla ihracatı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Bolat, şu ifadelere yer verdi:

"Mal ve hizmet ihracatındaki kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve dış ticaret dengesinin cari işlemler dengesine sürdürülebilir katkı sağlaması temel önceliğimiz olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat' vizyonu kapsamında ülkemizi dünya ihracat liginde üst sıralara taşımak üzere gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."