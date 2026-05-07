Bakan Bolat'tan, Cezayir Dış Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Rezig ile görüşmesine ilişkin paylaşım Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kısa sürede imzalanması yönünde mutabakata varıldığını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Dönem Toplantısı kapsamında, Cezayir Dış Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Kamel Rezig ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede, stratejik ortaklık düzeyine ulaşan Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ticaret, yatırım ve müteahhitlik alanlarına daha güçlü şekilde yansıtılması için atılabilecek somut adımların ele alındığını aktaran Bolat, "Liderlerimiz tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, ticaretimizi çeşitlendirecek ve özel sektörlerimizin pazara erişimini kolaylaştıracak mekanizmaları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bolat paylaşımında, Türkiye-Cezayir ekonomik ilişkilerini sonuç odaklı bir zemine taşıyacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tercihli Ticaret Anlaşması'nın en kısa sürede imzalanması yönünde mutabakata vardık. Anlaşmanın, iş dünyalarımız açısından yeni fırsatların önünü açacağına ve ticari ilişkilerimize güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Bu temasların, Türkiye-Cezayir ekonomik ortaklığını daha kurumsal, dengeli ve sonuç odaklı bir zemine taşıyacağına inanıyoruz."