Bakan Bolat'tan İhracat Desteği Müjdesi - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bolat'tan İhracat Desteği Müjdesi

Bakan Bolat, ihracatçılara yeni destekler sunacaklarını ve teminatların 110 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

21.03.2025 14:03
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Bakan Bolat: "İhracatçılarımızı daha destekleyici aksiyonlar alacağız"

"İGE teminatları 110 milyar TL'lik bir rakama ulaştı"

"Türkiye olarak ABD'nin karşısında güçlü bir ihracat yapımız var"

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatçılarımızı daha destekleyici aksiyonlar alacağız. Alıcı krediler uygulamasının başlaması mümkün olacak ve ülke programları ilanına başlanacak. Teminatlar konusunda İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi üzerinden ciddi teminat veriyoruz. İGE teminatları 110 milyar TL'lik bir rakama ulaştı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde ayakkabı sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, özellikle ayakkabı ve deri ürünlerindeki daralmayı ve dış ticaret açığı noktasındaki sorunu görünce sektörle istişare ederek önemli kararlar aldıklarının altını çizdi.

"Her zaman yeni aksiyonlar, tedbirler, önlemler almamız mümkün"

Bakan Bolat, "Destekleri hayata geçirirken bunu, üreticinin, istihdamın, yatırımın ayakta kalması ve ilerleme gayemiz kadar tüketicinin de fiyatlarının yükselmemesi için yaptık. Aldığımız tedbirlerin uygulaması şubat-mart aylarında etkisini gösterecektir, biz de bunu yakından takip ediyoruz. Duruma göre her zaman yeni aksiyonlar, tedbirler, önlemler almamız mümkündür" ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak ABD'nin karşısında güçlü bir ihracat yapımız var"

Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu çalkantılı dönemin herkes için hayatı zorlaştırdığını söyleyen Bakan Bolat, "ABD'nin yeni yönetimi tarafından gümrük vergileri ve ticaret savaşları başladı. ABD ile olan ticaretimiz dengeli bir ticaret. Türkiye olarak ABD'nin karşısında güçlü bir ihracat yapımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bizim de aldığımız önemli ürünler var. Tüm sektörlerle alakalı her zaman destekleyici tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

"İhracatçılarımızı daha destekleyici aksiyonlar alacağız"

Bu hafta Eximbank ile çok önemli Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Bolat, "Toplantıda 2025 yılı için yeni yol haritası çizildi. İhracatçılarımızı daha destekleyici aksiyonlar alacağız. Alıcı krediler uygulamasının başlaması mümkün olacak ve ülke programları ilanına başlanacak. Teminatlar konusunda İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi üzerinden ciddi teminat veriyoruz. İGE teminatları 110 milyar TL'lik bir rakama ulaştı. İGE, ihracat kredisine kefalet verme paketi olarak 36 milyar TL'lik yeni bir paket hazırlıyor. Eximbank toplantısında yine bu yıl için en az 52 milyar dolar ihracat kredilendirme hedefi belirledik. Bu rakam iki yıl önce 42 milyar dolardı. İhracat, finansman, istihdam için gereken desteklerle hükümet olarak sektörlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Aslında bu sıkıntıların sebebi dışsal faktörler" dedi.

Bakan Bolat, yeni pazarlar için bütün dünyaya radarları açacaklarını söyleyerek, "Bütün bu çabalarla iyiye gideceğiz. Zorlu 2023 ve 2024 yıllarında bile Türkiye ekonomik büyümesinden sapmadı" dedi.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat'tan İhracat Desteği Müjdesi - Son Dakika

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