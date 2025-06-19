Bakan Bolat, UND Başkanı Aras\'ı Ağırladı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras'ı kabul etti.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nda UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ile yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Bakan Bolat görüşmeye ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Küresel ticaret pazarında sağladığı güçlü bağlantı ile önemli bir lojistik üs olan ülkemizin kara, deniz ve havacılık taşımacılığı noktasındaki konumunu da her geçen gün güçlendirmektedir. Bu çerçevede kara taşımacılığı başta olmak üzere ülkemizden dünya pazarlarına ürettiğimiz ürünlerin taşınmasında önemli bir rol oynayan taşımacılık sektörümüz, dış ticaretimizin gelişimine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı olarak, sektörümüzün mevcut yapısının güçlendirilmesine, uluslararası ticarette yaşanan dönüşüme paralel olarak yeni stratejiler geliştirerek uygulamasına, ulaştırma politikalarının sektörümüz ve ülkemizin hedefleri ekseninde gelişmesine yönelik katkılarını desteklemekteyiz. Bugünkü görüşmemizde de sektörümüzün önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını, mevcut talep ve beklentilerini ele aldık" dedi.