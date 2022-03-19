Son dakika ekonomi: Bakan Dönmez, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar jürisiyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika ekonomi: Bakan Dönmez, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar jürisiyle buluştu

19.03.2022 14:31
Son dakika ekonomi: Bakan Dönmez, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar jürisiyle buluştu

Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar jürisiyle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar jürisiyle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bu yıl 4'üncüsü 25 Mart'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar etkinliğinin jürisiyle bir araya geldi. Bakan Dönmez, emeklerinden ve desteklerinden dolayı jüriye teşekkür etti. Bakanlık olarak hayallerine heyecanla koşan bütün kadınların yanında olduklarının altını çizen Dönmez, etkinlikle en büyük amaçlarının da sektörde kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

Bu anlamda Türkiye'de gerçekleştirilen en önemli etkinliklerden birini düzenlediklerini belirten Bakan Dönmez, "Toplam 126 başvuru dosyası alındı. Bu da etkinliğimizin hem sektör hem de sivil toplum kuruluşları arasında ne kadar önemsendiğini gösteriyor. Her yıl artan bir başvuru sayısı söz konusu. Sadece başvuru sayısının artması değil bizi mutlu eden. Bizi asıl mutlu eden sektörümüzde kadın istihdamını artması. Enerji sektöründe kadının adını daha çok duyacağımıza inancım tam. Bu etkinliğimiz de bu amaca hizmet ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Elazığ ilkbaharda kışı yaşıyor Elazığ ilkbaharda kışı yaşıyor

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Bakan Dönmez, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar jürisiyle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
14:28 İYİ Partili Ağıralioğlu, Bakan Nebati'yi işaret ederek Cumhurbaşkanı'na seslendi: Lütfen görevden alın!
14:24 "Uzman çavuş saldırdı" demişti: İşte gerçekte ne yaşandığını ortaya koyan görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki oluştu
14:04 Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
09:36 İyiliksever genç, soğuk havada çorap satan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı: Üşümüşsün, git bugün dinlen!
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 14:40:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika ekonomi: Bakan Dönmez, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar jürisiyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement