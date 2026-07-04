Bakan Işıkhan: Bartın'da istihdam 24 yılda iki katına çıktı - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: Bartın'da istihdam 24 yılda iki katına çıktı

Bakan Işıkhan: Bartın\'da istihdam 24 yılda iki katına çıktı
04.07.2026 12:34
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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Bartın'da iş insanlarıyla buluşarak aktif sigortalı sayısının 2002'den bu yana 53 bine ulaştığını, istihdam oranının yüzde 46,7 olduğunu ve teşviklerin süreceğini açıkladı.

Bartın'da iş adamları ile buluşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bartın'daki istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili verileri paylaşarak, kentteki aktif kayıtlı istihdamın son 24 yılda iki katına çıktığını söyledi

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir otelde kent protokolü ve iş insanları ile toplantı yapan Bakan Işıkhan, yaptığı konuşmada, 'Bugün küresel ekonomide rekabetin her geçen gün arttığı, belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle dönemlerde ülkelerin en önemli gücü; üreten, yatırım yapan ve istihdam oluşturan iş dünyasıdır. Bizler işletmelerinizi büyütürken; aynı zamanda yaşadığınız şehirlerin geleceğini inşa ediyor, ailelerin geçimine katkı sağlıyor ve ülkemizin kalkınmasına destek veriyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bizler de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak; işverenlerimizin önünü açacak, vatandaşlarımızın istihdamını artıracak ve çalışma hayatını güçlendirecek politikaları kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" dedi

Bartın'ın da arasında yer alan Batı Karadeniz bölgesini kapsayan TR-81 bölgesindeki verileri de paylaşan Bakan Vedat Işıkhan, "TR-81 Bölgesi'nde istihdam oranı yüzde 46,7; işgücüne katılım oranı yüzde 52 seviyesinde gerçekleşmiştir. İstihdamın yaklaşık yüzde 28'inin sanayide, yarısından fazlasının ise hizmet sektöründe yer alması, bölgenin dengeli ekonomik yapısını ortaya koymaktadır. İŞKUR aracılığıyla 2002 yılında yalnızca 118 vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık edilirken, 2025 yılında bu sayı 3 bin 626'ya ulaşmıştır. 2002 yılından bugüne kadar ise toplam; 52 bin 917 Bartınlı kardeşimizi istihdama kazandırdık. Sadece bu yılın ilk beş ayında işverenlerimiz tarafından 2 bin 43 açık iş talebinin İŞKUR'a iletilmiş olması da Bartın'da üretimin ve yatırımın canlılığını açıkça göstermektedir. Elbette sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsuru nitelikli iş gücüdür.

Bu anlayışla bugüne kadar Bartın'da 19 bin 283 vatandaşımız aktif işgücü programlarımızdan yararlanmıştır. Mesleki eğitim kurslarımız sayesinde 7 bin 834 vatandaşımız yeni beceriler kazanırken, işbaşı eğitim programlarımızla 9 bin 600 vatandaşımız çalışma hayatına tecrübe edinerek adım atmıştır. İş Kulübümüz aracılığıyla da özellikle; gençlerimizin, kadınların ve dezavantajlı gruplarımızın iş gücü piyasasına daha güçlü katılımını destekledik" şeklinde konuştu.

Sosyal güvenlik alanında Bartın'ın büyüdüğünü de belirten Çalışma Bakanı Işıkhan, "2002 yılında 26 bin 852 olan aktif sigortalı sayısı bugün 53 bin 748'e ulaşmıştır.

Yani kayıtlı istihdam son 24 yılda iki katına çıkmıştır. Bugüne kadar ilimizde faaliyet gösteren 4 bin 876 işyerimiz 1,9 milyar lirayı aşan teşviklerden yararlanmıştır.

Bu desteklerin üretime, yatırıma ve istihdama önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Sanayisiyle, turizmiyle, limanıyla, doğal kaynaklarıyla ve girişimci insanlarıyla Bartın'ın önünde çok güçlü bir gelecek olduğuna inanıyoruz.

Bizler de Bakanlık olarak üretimin, yatırımın ve istihdamın önünü açacak her türlü adımı atmaya; çalışma hayatını güçlendirmeye ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü güçlü bir Bartın, güçlü bir Batı Karadeniz demektir. Güçlü bir Batı Karadeniz ise güçlü bir Türkiye demektir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ancak kamu ile özel sektörün aynı hedef doğrultusunda birlikte yürümesiyle ulaşabiliriz.

Bugünkü istişare toplantımızı da bu anlayışın önemli bir halkası olarak görüyoruz" diye konuştu.

Toplantının ikinci bölümü ise basına kapalı olarak devam etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Amasra, Bartın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: Bartın'da istihdam 24 yılda iki katına çıktı - Son Dakika

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