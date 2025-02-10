Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Haneli - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Haneli

Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Haneli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının son 20 aydır tek hanede seyrettiğini ve 2024 yılı aralık ayında işsiz sayısının bir önceki aya göre 39 bin kişi, bir önceki yıla göre ise 92 bin kişi azaldığını açıkladı. Bakan, gençler ve kadınlar için yeni istihdam politikalarının devam edeceğini vurguladı.

10.02.2025 12:38  Güncelleme: 12:39
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam edilenlerin sayısını ve işgücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle gençlerimiz ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı aralık ayı işgücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşsizlik oranımız son 20 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor. İşsiz sayısı 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi, bir önceki yıla göre ise 92 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine geriledi" dedi.

Işıkhan, "2024 yılı aralık ayında bir önceki yıla göre 428 bin kişi artan istihdam sayımız 32 milyon 718 bin kişi, 0,3 puan artan istihdam oranımız ise yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. İşgücü sayısı aynı dönemde bir önceki yıla göre 335 bin kişi artış ile 35 milyon 743 bin kişiye ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısını ve işgücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle gençlerimiz ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Haneli - Son Dakika

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