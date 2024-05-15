Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye refah payı verilmesine ilişkin, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" dedi.

15.05.2024 15:03  Güncelleme: 15:14
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AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye refah payı verilip verilmeyeceği sorusunu yanıtladı. Bakan Işıkhan, konuyla ilgili açıklamasında "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Bakan Işıkhan, asgari ücrette ara zam yapılmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığı sorusu ise "Ara zam gündemde yok. Daha önce de soruldu bu soru. Aynı düşüncemizi koruyoruz. Enflasyonla ilgili gelen verilerimiz çok güzel" yanıtını verdi.

EMEKLİYE ZAMDA 3 FARKLI FORMÜL

Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesine yaklaşık 1.5 ay kala ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırmasının ardından gözler yeni dönem maaş zamlarına çevrildi. Kamuoyunda emekli maaşlarıyla ilgili 3 farklı formül konuşuluyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şu ifadelere yer verdi: "Şu anda emekliler için kamuoyunda 3 farklı zam formülü konuşulmaktadır. Bunlar taban maaşın artırılması, refah payı ve kök maaşa seyyanen zam formülleridir. Bu üç formülü değerlendirecek olursak;

1-TABAN MAAŞIN ARTIRILMASI

Şu an 10 bin TL olan taban maaş muhtemel olarak 12 bin 500 veya 15 bin TL seviyelerine çıkacaktır. Nedeni ise maaş farkları her zaman kök aylıklara yapıldığından kaynaklı özellikle 2000 sonrası emekli olanlarda 5 bin 500 TL ile 6 bin TL civarı emekli kök aylığı olanlar mevcut. 16 milyon emeklinin yaklaşık 7 milyonu taban aylığın altında kök maaşı almaktadır. Bundan ötürü maalesef Hazine üzerinden destek sağlanmaktadır. Bu yüzden kök aylığı 8 bin TL altında olanlar zam alamayacağından ötürü taban aylığın artışına gidileceği kanaatindeyim.

2- REFAH PAYI

Önceki maaş farklarına bakıldığında her zaman refah payı adı altında mevcut kanunlara eklenti yapılarak ilave zam verildiğini bilmekteyiz. Burada özellikle bu dönem için refah payı eklentisinin memur emeklileri için yapılacağını tahmin etmekteyim. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam farkı %25,39 iken, memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşmeden kaynaklı oluşacak fark %19,39 olacaktır. Ben aradaki %6 puanlık farkın eşitleneceğini ve %6 oranında memur emeklilerine refah payı verileceği kanaatindeyim.

3- KÖK MAAŞA SEYYANEN ZAM

Kök maaşa seyyanen zam yapılması demek bütçe dengelerinin tamamen değişmesi anlamına gelmektedir. Bu ihtimali biraz uzak görüyorum. Sadece taban aylığın altındakilere seyyanen zam yapılırsa bütün emekliler içerisinde huzursuzluğa yol açacaktır. Bu sebepten ötürü kök maaşa seyyanen zam yapılmasına ekonomi ekibi biraz uzak duracaktır.

EN GÜÇLÜ FORMÜL HANGİSİ?

Emeklilere yapılacak düzenlemede en güçlü beklenti en düşük emekli maaşının 12.500 TL-15.000 TL seviyesine getirilmesi ve SSK, Bağkur, memur emeklilerinin maaş farklarının %25 civarında eşitlenmesidir."

Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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