Bakan Işıkhan: "Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeler kapsamında 25 bin 99 vatandaşa 217,2 milyon lira ödeme yapılacak" - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: "Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeler kapsamında 25 bin 99 vatandaşa 217,2 milyon lira ödeme yapılacak"

Bakan Işıkhan: "Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeler kapsamında 25 bin 99 vatandaşa 217,2 milyon lira ödeme yapılacak"
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının haklarını iyileştirmeye yönelik düzenlemeler kapsamında, 25 bin 99 vatandaşa toplam 217 milyon 218 bin 950 lira tutarındaki fark ödemesinin 11 Eylül’de hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının haklarını iyileştirmeye yönelik düzenlemeler kapsamında, 25 bin 99 vatandaşa toplam 217 milyon 218 bin 950 lira tutarındaki fark ödemesinin 11 Eylül'de hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için önemli iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Düzenleme kapsamında birçok alanda hakların iyileştirildiğini ifade eden Işıkhan, 25 bin 99 vatandaş için toplam 217,2 milyon liradan fazla ödemenin 11 Eylül 2026 tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, paylaşımında, "Kıymetli şehit yakınlarımız, değerli gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik, birçok alanda haklarını iyileştirecek adımlar attık. Düzenleme kapsamında olan 25 bin 99 vatandaşımız için toplam 217,2 milyon liradan fazla tutarı 11 Eylül 2026 tarihinde (yarın) hesaplara yatıracağız" ifadelerini kullandı.

Düzenlemeyle şehit yakınları ve gazilerin haklarında yapılan iyileştirmelere ilişkin Bakanlığın paylaşımında, anne ve/veya babaların aylıklarının net asgari ücret seviyesine yükseltildiği, bakım ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandığı belirtildi. Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki erbaş ve erler, güvenlik korucuları, asker ve polis öğrencileri ile sivil vatandaşlar ve hak sahiplerinin aylıklarının artırıldığı kaydedildi.

Ayrıca 684 sayılı KHK kapsamında terör eylemleri nedeniyle yaralananlara bağlanan aylıklarda artış sağlandığı, 15 Temmuz gazilerinden aylık almayanlara ilk defa aylık bağlandığı ve vazife malullerinin 1 Eylül itibarıyla terfilerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Ödemelerin mevcut aylık hesaplarına, ilk defa aylık bağlanan 15 Temmuz gazilerinin ödemelerinin ise ek ödeme hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Işıkhan, paylaşımının devamında, "Şehitlerimizin aziz hatıraları ve gazilerimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Elimizdeki her imkanı onlar için seferber etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: 'Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeler kapsamında 25 bin 99 vatandaşa 217,2 milyon lira ödeme yapılacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: "Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeler kapsamında 25 bin 99 vatandaşa 217,2 milyon lira ödeme yapılacak" - Son Dakika
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