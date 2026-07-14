Bakan Kacır: 15 Temmuz eşsiz diriliş destanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza verilen bu mücadele, milletimizin iradesinin hiçbir güç karşısında teslim alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, aziz milletimizin istiklaline, istikbaline ve iradesine sahip çıkmak için, tanklara ve silahlara karşı imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle yazdığı eşsiz diriliş destanıdır. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza verilen bu mücadele, milletimizin iradesinin hiçbir güç karşısında teslim alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kazanılan bu tarihi zafer, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olarak hafızalara kazınmıştır. Vatanı, bayrağı ve ezanı uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, fedakarlıklarıyla bu destanı ölümsüzleştiren gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."