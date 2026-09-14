Bakan Kacır, Ay Uzay Aracı'yla ilk Müslüman ülke olma hedefini anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ay'a erişmeyi başaran 9 ülkeden biri olacağını belirterek, "Aynı zamanda bu misyonu icra eden ilk Müslüman ülke olacak. Bayrağında hilali taşıyan bir ülke olarak Ay'a erişmenin iftiharını inşallah Türk milleti güçlü şekilde yaşayacak." dedi.

Bakan Kacır, "Ay Uzay Aracı Projesi"ne ilişkin TÜBİTAK UZAY OPMER'de düzenlenen "Ay Araştırma Programı Basın Toplantısı" sonrası Ay Uzay Aracı'nın önünde basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Milli Uzay Programı'nın en önemli hedeflerinden birinin kendi imkanlarıyla geliştirdiği, ürettiği bir uzay aracıyla Ay'a erişmek olduğunun altını çizen Kacır, "Bugüne dek Ay'a erişmeyi başaran ülkelerin sayısı sadece 8. Türkiye inşallah bu görevi başarıyla tamamladığında, Ay'a erişmeyi başaran 9 ülkeden biri olacak. Aynı zamanda bu misyonu icra eden ilk Müslüman ülke olacak. Bayrağında hilali taşıyan bir ülke olarak Ay'a erişmenin iftiharını inşallah Türk milleti güçlü şekilde yaşayacak." diye konuştu.

Yüzde 80'in üzerinde yerliliğe sahip

Kacır, projenin, bugüne kadar gerçekleştirdikleri uydu projelerinden daha sofistike olduğunu belirterek, Türkiye'nin milli görüntüleme uydularının, milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın başarılarını birlikte kutladıklarını ve her bir başarı bizi daha iddialı hedeflere taşıdığını ve Ay Uzay Aracı ile şimdi çok daha ileri bir seviyeye erişeceklerini söyledi.

Ay'ın Dünya'dan yaklaşık 385 bin kilometre mesafede olduğunu vurgulayan Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"Bu araç yaklaşık 3,5 ton büyüklüğünde. Bu aracı yeryüzünden fırlatacağız, önce Dünya yörüngesinde, eliptik yörüngede araç hareket edecek. Daha sonra yapacağımız ateşlemelerle aracımızı Ay transfer yörüngesine taşıyacağız ve Ay yolculuğuna çıkmış olacağız. Ay'a yaklaştığımızda bu kez yine ateşlemeler gerçekleştirecek ve bu defa Ay yörüngesine girecek ve Ay yörüngesinde Ay uydusu olarak görev yapacak. ve nihayetinde de görevi tamamladığında Ay'a iniş gerçekleştirecek. Bütün bu süreç, aylar boyunca inşallah hep birlikte heyecanla takip ettiğimiz bir süreç olacak. Bu başarı yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla gerçekleştirdiğimiz, ürettiğimiz bir derin uzay aracını Türk milletine kazandırmamızı beraberinde getirmiş olacak. Aynı zamanda tümüyle yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz, ürettiğimiz hibrit itki sisteminin, hibrit roket motorunun derin uzayda dünya tarihinde ilk kez ateşlenmesi bu görev kapsamında gerçekleşmiş olacak. Türkiye bu misyonla yeniden yüzünü Ay'a dönen insanlığa çok önemli bilimsel araştırma katkıları sunmuş olacak ve böylelikle uzay yarışında Türkiye olarak çok daha güçlü şekilde var olacağız."

Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak

Kacır, 2027'nin ilk aylarında gerçekleşmesini hedefledikleri fırlatmayla birlikte bu heyecan zirveye çıkacağını söyledi.

Halihazırda üretimin tamamını gerçekleştirdiklerini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Yazılımların tamamını, yüzde 100'ünü yerli ve milli olarak geliştirerek, üreterek bu noktaya gelmiş olduk. Şimdi aracımızı TUSAŞ bünyesindeki Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne uğurluyoruz. Orada birkaç ay sürecek tüm çevresel testler tamamlanacak ve nihayetinde proje tümüyle tamamlandıktan sonra ABD'ye, Kennedy Uzay Üssü'ne fırlatma amacıyla gönderilecek ve sonrasında da birlikte bu heyecanı yaşayacağız. Milli Teknoloji Hamlemizi, Milli Uzay Programımızı en güçlü şekilde himaye eden ve bizlere ve milletimize kazandırdığı öz güvenle tüm bu iddialı projelerin hayata geçmesine liderlik eden Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı sunuyorum."