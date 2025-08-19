Bakan Kacır'dan Yerel Kalkınma Vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Biz Anadolu coğrafyasının tüm şehirlerinde yerel kalkınmayı hızlandırmak, özellikle özel sektör yatırımlarıyla yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı büyütmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Kacır, ilk olarak Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Vali Hamza Aydoğdu tarafından karşılanan Kacır'a çiçek takdim edildi.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Kacır, daha sonra makamında Vali Aydoğdu'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Bakan Kacır, Valilikteki toplantı salonunda DAP Bölge Kalkınma İdaresi 2026 Yılı Protokol İmza Töreni'ne katıldı.

Kacır, törende yaptığı konuşmada, kentte son dönemlerde hayata geçirilen projelere değinerek, "Hayata geçirdiğimiz önemli bir proje de Güdümlü Yerel Kalkınma Projesi olarak Ergan Dağı'nda günübirlik tesislerin kurulumuydu. Burada organize sanayi bölgemizin gelişimini çok önemsiyor, öncelikliyoruz. Burada arıtma tesisimizin kapasitesini hızla yükselteceğiz ve aynı zamanda organize sanayi bölgesindeki elektrik altyapısını da yer altına almak için hızla harekete geçeceğiz." diye konuştu.

Anadolu'da yatırımların artması için gayret gösterdiklerini ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Biz Anadolu coğrafyasının tüm şehirlerinde yerel kalkınmayı hızlandırmak, özellikle özel sektör yatırımlarıyla yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı büyütmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki Erzincan'da yerel kalkınma hamlesi olarak atacağımız adımlar makes bulacak ve bu bölge yeniden çok daha hızlı, çok daha etkin şekilde yatırımlarla buluşacak."

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek'in konuşmasının ardından Vali Aydoğdu ile Şimşek arasında protokol imzalandı.