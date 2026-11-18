Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen üç proje kapsamında sanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine 1 milyar doların üzerinde finansman sağlandığını bildirdi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen OSB Yıldızları Araştırması'nın ödül töreni, KOSGEB Başkanlık Binası Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlendi. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2002'den bu yana organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısını 191'den 374'e, toplam alanını 48 bin hektardan 135 bin hektara çıkardıklarını belirtti. OSB'lerde üretimdeki fabrika sayısının 11 binden 61 bin 500'e, çalışan sayısının ise 415 binden 2,7 milyona yükseldiğini aktaran Kacır, son 24 yılda bölgelere 117 milyar liralık kaynak sağladıklarını ifade etti. OSB'lerde 603 Ar-Ge merkezi, 134 tasarım merkezi ve 25 teknoparkın faaliyet gösterdiğini kaydeden Bakan Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi kapsamında yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünler ile kritik hammaddelere yönelik 532 milyar liralık 85 projeyi desteklediklerini, diğer yatırım projeleri için de bugüne kadar 114 milyar liralık 122 projeyi programa dahil ettiklerini aktardı. Bakan Kacır, Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında ise cari dengeye yaklaşık 11,5 milyar dolar katkı sağlaması beklenen 213 yatırım projesine destek verdiklerini ifade etti.

"1 milyar doların üzerinde finansmanı sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduk"

Bakan Kacır, yeşil ve dijital dönüşüm programları ile imalat sanayisinin karbon ayak izini azaltacak, kaynak verimliliğini artıracak ve dijital teknolojileri üretim süreçlerine entegre edecek yatırım projelerine ilişkin şunları söyledi:

"226 milyon liraya kadar nakit destek ve yatırımların yüzde 40'ına kadar vergi indirimi imkanı sağlıyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağladığımız 300 milyon avro kaynağı KOSGEB eliyle KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm projelerine yönlendiriyoruz. OSB'lerimizin çevre altyapısını geliştirmek, su ve enerji verimliliğini artırmak ve yeşil dönüşüm yatırımlarını hızlandırmak üzere İslam Kalkınma Bankası ile 250 milyon dolarlık Sürdürülebilir Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'nin finansman anlaşmasını imzaladık. Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi', 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi' ve 'Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi' ile 1 milyar doların üzerinde finansmanı sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduk."

"Yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik 3 milyar liralık yeni bir finansman paketini devreye aldık"

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ne de değinen Bakan Kacır, "Bu hafta KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik 3 milyar liralık yeni bir finansman paketini devreye aldık. KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı bünyesinde açtığımız Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Teklif Çağrısı'na imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerimiz başvurabilecek. Enerji, su ve ham madde verimliliği, atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi alanlarındaki projelere 7 milyon liraya kadar ilk 24 ayı ödemesiz, 36 ay vadeli faizsiz destek vereceğiz. Küresel iklim diplomasisine ev sahipliği yaptığımız COP31'de ülkemiz sanayisi için yeni kazanımların önünü açan iş birliklerine imza attık. Sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlama hedefiyle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Finans Kurumuyla 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nu kurmuştuk" diye konuştu.

"280 işletmemizin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına finansman sunacağız"

Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Komisyonu ve İtalyan Kalkınma Bankası'nın (CDP) da katılımıyla platformumuzun uluslararası ortaklık ağını genişlettik. Dünya Bankası ile yeşil ve dijital dönüşüm hedeflerimize katkı sağlayacak 485 milyon dolar bütçeli Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdik. Projeyle yeşil ve dijital dönüşüm programlarımız kapsamında dönüşüm merkezi statüsü kazanan işletmelerimizin yatırımlarını paydaş bankalar aracılığıyla uzun vadeli finansmanla buluşturacağız. Böylelikle 400 firmamızın yatırıma hazır dönüşüm projeleri geliştirmesini sağlayacak, 280 işletmemizin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına finansman sunacağız. Bakanlığımız, Ziraat Bankası ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle COP31'de hayata geçirdiğimiz yeni finansman mekanizmasıyla da organize sanayi bölgelerimizin ve bu bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerimizin yeşil dönüşüm yatırımlarını 120 aya varan vadeli finansmanla buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kacır, tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelere çalışan başına sağlanan desteğin bu yıl 3 bin 500 liraya çıkarıldığını ve programa büyük ölçekli firmaların da dahil edildiğini söyledi. İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı kapsamında 150 milyar liralık kefalet desteğiyle 250 milyar lira finansman sağlandığını ifade eden Kacır, istihdamını koruyan firmaların yıllık 37 puanlık finansman maliyetinin 12 puanının Bakanlık tarafından karşılandığını bildirdi. Üreten ve istihdam sağlayan işletmeleri desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Kacır, OSB'lerin limanlara ve ana ulaşım koridorlarına bağlantılarını güçlendirerek sanayicilerin lojistik maliyetlerini aşağı çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Sanayi Alanları Master Planı kapsamında yeşil üretim ve döngüsel ekonomi temelli yeni sanayi havzalarının kurulacağını kaydeden Kacır, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yapay zeka yatırımlarının sanayinin dönüşümünde önemli rol oynayacağının altını çizdi. OSB'lerin dijital altyapı ve otomasyon imkanlarının geliştirileceğini de dile getiren Kacır, Sanayi ve Teknoloji Kolejleri ile gençlerin ileri üretim teknolojileriyle buluşturulacağını, lojman uygulamasıyla ise çalışanların yaşam kalitesinin artırılacağını anlattı.

"Ar-Ge harcamaları yüzde 37,72 artışla 15 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı"

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise, 374'ü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 46'sı Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olmak üzere OSB sayısının 420'ye ulaştığını hatırlatarak, "Organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmadı. Organize sanayi bölgelerimizdeki fabrika sayımız 69 bine yükseldi. Toplam istihdamımız 2 milyon 700 bini aştı. Ülkemizin toplam sanayi üretiminin yarısını organize sanayi bölgelerimiz gerçekleştiriyor. Sanayi üretiminin yanı sıra, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma mottosuna ve sanayimizin yeşil dönüşümüne de güçlü katkılar sağlıyoruz. Yeşil organize sanayi bölgelerimizin sayısı 35'e yükseldi. Organize sanayi bölgelerimizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının kapasitesi son 5 yılda 3 bin 668 MW'tan 5 bin 453 MW'a çıktı. Atık su arıtma kapasitemiz günlük 1 milyon 650 bin metreküpe erişti. Dijital altyapımız her geçen daha da gelişiyor. Organize sanayi bölgelerimizdeki bu yatırımların hepsi, inşallah ülkemizin 2053 'net sıfır' karbon hedefine katkı sunacak. Müsaadenizle şimdi sizlerle OSB Yıldızları Araştırmamızla ilgili birkaç veriyi paylaşarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Araştırmamıza 98 organize sanayi bölgesi ve 41 farklı sektörden katılan firmalarımızın 2025 yılında bir önceki yıla göre ciroları yüzde 27,17 artarak 2,1 trilyon lirayı aştı. Ar-Ge harcamaları yüzde 37,72 artışla 15 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Kütükcü, Bakan Kacır'a hediye takdim etti. Ödül töreninde Bakan Kacır ve Kütükcü tarafından 12 farklı kategorideki 71 firma ile 10 organize sanayi bölgesine 120 plaket takdim edilerek, toplu fotoğraf çektirildi.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, ödül alacak firma temsilcileri, sanayiciler ve OSB başkanları ile davetliler katıldı.