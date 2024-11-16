Bakan Kacır, OSBÜK Başkanı ve Üyelerini Kabul Etti

Ekonomi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, OSBÜK Başkanı Sayın Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Organize sanayi bölgelerimizin geleceğine yönelik stratejik adımların ele alındığı toplantıda, iş birliği ve ortak hedefler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı" denildi.