Bakan Karaismailoğlu'dan Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu açıklaması - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu'dan Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu açıklaması

13.07.2022 11:36

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile 5 Temmuz-11 Temmuz tarihleri arasında toplam 2,5 milyon saat tasarruf sağlandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul- İzmir arasını 3,5 saate düşüren Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile 5 Temmuz-11 Temmuz tarihleri arasında toplam 2,5 milyon saat tasarruf sağlandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Osmangazi Köprüsü'nün Türkiye'nin önemli projeleri arasında yer alan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun altın yüzüğü olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, toplam 426 kilometre olan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 384 kilometre otoyol, 42 kilometre bağlantı yolundan oluştuğu kaydetti. Karaismailoğlu, otoyol ile mevcut güzergahın 100 kilometre kısaldığını, seyahat süresinin de 8,5 saatten 3,5 saate indiğine işaret etti. "İstanbul-İzmir Otoyolu yapılmamış olsaydı yoğun günlerde seyahat süresi 13 saate kadar çıkacaktı" diyen Karaismailoğlu, projenin en önemli kesimini oluşturan Osmangazi Köprüsü ile körfezin 6 dakikada geçildiğine vurgu yaptı.

ARİFE GÜNÜ 80 BİN 624 ARAÇ OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ İLE KÖRFEZİ 6 DAKİKADA GEÇTİ

Osmangazi Köprüsü'nde 8 Temmuz tarihinde rekor geçiş olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek bir buçuk saati, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri buluyordu. Saatler süren yolculuk Osmangazi Köprüsü ile sona erdi. 4-11 Temmuz tarihleri arasında köprüden toplam 435 bin 859 araç geçişi gerçekleşti. 8 Temmuz'da yani arife günü 80 bin 624 araç ile köprüde geçiş rekoru kırıldı" dedi.

Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile tasarruf sağlandığının altını çizen Karaismailoğlu, "Yaşadığımız dönemde en önemli kazanım zamandır. Araç başına ortalama 7,5 saat, toplamda ise 2,5 milyon saat tasarruf sağlandığı belirlendi. Yakıtta ise toplam 1,5 milyon litre tasarruf elde edildi. Osmangazi Köprüsü ve İzmir İstanbul Otoyolu ile 5 Temmuz-11 Temmuz tarihlerinde yakıttan, zamandan ve emisyondan toplam sağlanan tasarruf miktarı ise 85 milyon lira oldu" değerlendirmesinde bulundu.

(Oğuzhan Halil Özbek - Evren Doğru - İHA)

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Bakan Karaismailoğlu: 'Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı' Bakan Karaismailoğlu: 'Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı' Bakan Karaismailoğlu: 'Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı' Bakan Karaismailoğlu: 'Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu'dan Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu açıklaması - Son Dakika

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