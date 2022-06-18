BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÜLKEMİZİN ULAŞIM VE HABERLEŞMESİ İÇİN 1 TRİLYON 600 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK

– ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projesinin 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağını belirtti. Karaismailoğlu "Ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu miktarın, 328 milyar lirasını demiryollarına ayırdık. Türkiye , son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıktı"dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapım aşamasındaki Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projesini incelemek üzere 11.00 sıralarında Kazlıçeşme'ye geldi. Burada mühendislerden bilgi alarak projenin tanıtımını izleyen Karaismailoğlu, yaklaşık 7.3 kilometrelik güzergahı 2 saat boyunca yürüyerek yerinde denetledi.

"GURUR VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Basın mensupların açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki, bugün burada İstanbul 'umuz için tarihi bir projenin gelişmesine tanıklık ediyoruz. Kazlıçeme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projemiz, sadece bir raylı sistem işi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. İstanbul'a önemli bir eser daha kazandırmanın gurur ve mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme sistemlerini bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Kara, hava, deniz ve demiryollarını, birbirini tamamlayan, etkileyen ve bütünleyen sistemler olarak görüyoruz" dedi.

"1 TRİLYON 600 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK"

Karaismailoğlu "Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden, milletimiz için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Hükümetlerimiz döneminde; Ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu miktarın, 328 milyar lirasını demiryollarına ayırdık. Türkiye, son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıktı. Altyapının sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetikleyici ekonomik etkilerle en büyük 10 ekonomi arasında yerini alacak. Son yirmi yılda, Bin 432 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 183 artırarak, elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 188 artırarak, konvansiyonel hat uzunluğumuzu da 11 bin 590 kilometreye ulaştırdık. Bu şekilde toplam demiryolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Bizler halka hizmeti, Hak'ka hizmet olarak görüyoruz. Başkalarının yaptıkları hizmetlerin üzerine konup, algı operasyonlarıyla siyasi rant devşirmiyoruz. Görev alanlarımıza giren işlerden imtina edip, yükü başkalarına atmıyoruz. Mega kentte toplu taşımı ihmal edip halka çile çektirmiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda, şehrin en değerli alanlarını yeniden düzenleyerek milletimize kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

- İstanbul