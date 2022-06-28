Son dakika ekonomi: SİNOP/KASTAMONU - Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Son dakika ekonomi: SİNOP/KASTAMONU - Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

28.06.2022 16:50

Son dakika ekonomi haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Sinop'un Türkeli ile Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçelerinde incelemede bulunarak, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Sinop'un Türkeli ile Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçelerinde incelemede bulunarak, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Karaismailoğlu, Türkeli'nin Yılanlık mevkisinde selin etkisiyle yıkılan köprülerin olduğu yerde inceleme yaptı.

Daha sonra Türkeli Belediyesini ziyaret eden Karaismailoğlu, burada yetkililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından ilçenin cadde ve sokaklarında bir süre yürüyen Karaismailoğlu, esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenerek, taleplerini dinledi.

Karaismailoğlu, Türkeli'deki ziyaretin ardından Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine geldi. Burada da vatandaş ve esnafla bir araya gelen Karaismailoğlu, ilçe belediyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selden etkilenen Sinop'ta incelemelerde bulundu Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selden etkilenen Sinop'ta incelemelerde bulundu Açıklaması KASTAMONU - Bakan Kurum, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu KASTAMONU - Bakan Kurum, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: SİNOP/KASTAMONU - Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika ekonomi: SİNOP/KASTAMONU - Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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