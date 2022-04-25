Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği - Son Dakika
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Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği

25.04.2022 14:25

Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği programından detay Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye hediye edilen köpek Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin köpeği sevmesi Sokak Hayvaları Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin...

Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği programından detay

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye hediye edilen köpek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin köpeği sevmesi

Sokak Hayvaları Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Sokak Hayvaları Rehabilitasyon Merkezi'ni gezmesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin araca binişi ve gidişi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde "Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği"ne katıldı. (2)

Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği
Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği
Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği
Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği
Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği

YORUMLAR
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği - Son Dakika
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