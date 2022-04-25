Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği - Son Dakika

Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği programından detay

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye hediye edilen köpek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin köpeği sevmesi

Sokak Hayvaları Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Sokak Hayvaları Rehabilitasyon Merkezi'ni gezmesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin araca binişi ve gidişi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde "Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği"ne katıldı. (2)