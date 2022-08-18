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Koca paylaşımında, "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustos'a kadar, https://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Sağlık Bakanlığı'ndan dev işçi alımı! Engellileri kapsayacak - Son Dakika

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