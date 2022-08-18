Sağlık Bakanlığı'ndan dev işçi alımı! Engellileri kapsayacak - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı'ndan dev işçi alımı! Engellileri kapsayacak

18.08.2022 10:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bakanlığa 1.356 engelli sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı. İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, engelli statüsünde sürekli işçi alımına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımının mülakatsız, noter kurasıyla olacağını bildirdi.

SON BAŞVURU TARİHİ 19 AĞUSTOS

Koca paylaşımında, "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustos'a kadar, https://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Sağlık Bakanlığı'na 1.356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak
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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sağlık Bakanlığı'ndan dev işçi alımı! Engellileri kapsayacak - Son Dakika

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