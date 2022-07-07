Bakan Muş'tan basında yer alan iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yanına gelen her vatandaşı dinlediğini ve talep etmeleri halinde fotoğraf çekmelerine müsaade ettiğini belirterek, "Bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan haberde adı geçen soruşturma ve bu soruşturma kapsamında yargılananlarla, hiçbir irtibatım olmamıştır, olması da mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında, bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan iddiaların asılsız olduğunu bildiren Muş, Ankara'da bir restoran çıkışında daha önce hiçbir surette tanımadığı ve görüşmediği bir kişinin yanına gelmesi neticesinde çekilen birkaç fotoğraf üzerinden, bazı internet sitelerinde şahsına yönelik bir iftira kampanyası başlatıldığını vurguladı.

Muş, tamamen tesadüf eseri ayaküstü bir karşılaşma neticesinde çekilen fotoğraf üzerinden, tanımadığı bir şahsın daha sonraki yargı safahatıyla ilişkilendirilmesinin bazı art niyetli çevrelerin maksatlı çarpıtması olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sürekli sahada vatandaşlarımızla iç içe olan bir bakan olarak, yanıma gelen her vatandaşımızı dinlemekte ve talep etmeleri halinde fotoğraf çekmelerini müsaade etmekteyim. Bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan haberde adı geçen soruşturma ve bu soruşturma kapsamında yargılananlarla hiçbir irtibatım olmamıştır, olması da mümkün değildir.

Çamur At izi kalsın saikiyle hareket edenler şunu bilmeli ki, çok şükür bizim başımız dik, alnımız ak... Devletimize şerefle hizmet ediyoruz. Hiçbir iftira kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bu çarpıtma haberi yaparak, şahsıma yönelik iftira kampanyası yürütenler hakkında, hukuki haklarımı saklı tutacağımın bilinmesini kamuoyunun dikkatine sunarım."