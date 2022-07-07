Bakan Muş'tan basında yer alan iddialara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Muş'tan basında yer alan iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

07.07.2022 18:08
Bakan Muş'tan basında yer alan iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yanına gelen her vatandaşı dinlediğini ve talep etmeleri halinde fotoğraf çekmelerine müsaade ettiğini belirterek, "Bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan haberde adı geçen soruşturma ve bu soruşturma kapsamında yargılananlarla, hiçbir irtibatım olmamıştır,...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yanına gelen her vatandaşı dinlediğini ve talep etmeleri halinde fotoğraf çekmelerine müsaade ettiğini belirterek, "Bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan haberde adı geçen soruşturma ve bu soruşturma kapsamında yargılananlarla, hiçbir irtibatım olmamıştır, olması da mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında, bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan iddiaların asılsız olduğunu bildiren Muş, Ankara'da bir restoran çıkışında daha önce hiçbir surette tanımadığı ve görüşmediği bir kişinin yanına gelmesi neticesinde çekilen birkaç fotoğraf üzerinden, bazı internet sitelerinde şahsına yönelik bir iftira kampanyası başlatıldığını vurguladı.

Muş, tamamen tesadüf eseri ayaküstü bir karşılaşma neticesinde çekilen fotoğraf üzerinden, tanımadığı bir şahsın daha sonraki yargı safahatıyla ilişkilendirilmesinin bazı art niyetli çevrelerin maksatlı çarpıtması olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sürekli sahada vatandaşlarımızla iç içe olan bir bakan olarak, yanıma gelen her vatandaşımızı dinlemekte ve talep etmeleri halinde fotoğraf çekmelerini müsaade etmekteyim. Bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan haberde adı geçen soruşturma ve bu soruşturma kapsamında yargılananlarla hiçbir irtibatım olmamıştır, olması da mümkün değildir.

Çamur At izi kalsın saikiyle hareket edenler şunu bilmeli ki, çok şükür bizim başımız dik, alnımız ak... Devletimize şerefle hizmet ediyoruz. Hiçbir iftira kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bu çarpıtma haberi yaparak, şahsıma yönelik iftira kampanyası yürütenler hakkında, hukuki haklarımı saklı tutacağımın bilinmesini kamuoyunun dikkatine sunarım."

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Mehmet Muş, Twitter, Ankara, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Muş'tan basında yer alan iddialara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:51 Pençe Kilit Harekat bölgesinde yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 personelimiz de yaralandı
17:46 Aslan ve timsah sığ suda karşı karşıya geldi! O anlar böyle görüntülendi
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
17:31 Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 18:16:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Muş'tan basında yer alan iddialara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement