Ticaret Bakanı Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin hemen akabinde acil durum ekipmanlarının yurda giriş işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdik. Yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır. Bu konuda Gümrüklerde bürokratik engel yoktur. Uygulama, tarafımızca yakinen takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mehmet Muş, Muş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bakan Muş: Yardım malzemeleri ve ekipmanları vergiden muaftır - Son Dakika

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