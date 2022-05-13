Bakan Nebati: "2022'de tarımsal destek 29 milyar TL'ye yükseltildi" - Son Dakika
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Bakan Nebati: "2022'de tarımsal destek 29 milyar TL'ye yükseltildi"

13.05.2022 12:52
Bakan Nebati: "2022'de tarımsal destek 29 milyar TL'ye yükseltildi"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılı için 25,8 milyar TL olarak belirlenen tarımsal destek bütçesine hububat üreticilerine ödenmek üzere 3,2 milyar TL ek girdi desteği ilave ederek 29 milyar TL'ye çıkardık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılı için 25,8 milyar TL olarak belirlenen tarımsal destek bütçesine hububat üreticilerine ödenmek üzere 3,2 milyar TL ek girdi desteği ilave ederek 29 milyar TL'ye çıkardık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Çiftçiler günü dolayısıyla düzenlenen 'Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması' programına katıldı. Tarım sektörüne verilen desteklerden bahseden Nebati, "Bu kapsamda son 5 yılda (2017-2021) çiftçilerimize yaklaşık 90 milyar TL tutarında tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdik. 2022 yılı için 25,8 milyar TL olarak belirlenen tarımsal destek bütçesine hububat üreticilerine ödenmek üzere 3,2 milyar TL ek girdi desteği ilave ederek 29 milyar TL'ye çıkardık" dedi.

2021 yılı içinde 896 bin üreticiye 75 milyar TL tutarında hazine destekli kredi kullandırdıklarını açıklayan Nebati, "Bu kredilerin faizinin, ortalama yüzde 70'i Bakanlığımızca karşılanmıştır. Böylece, tarımsal üreticilerimize 4,6 milyar TL tutarında faiz desteği sağladık. 2022 yılında da tarımsal üreticilere bir önceki yıla göre iki katından fazla bir artışla 9,8 milyar TL tutarında faiz desteği sağlamayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tarımda verimliliğin artırılması için modern sulamayı yaygınlaştırmalıyız"

Tarım sektöründe verimliliğin artırılmasına ilişkin de konuşan Bakan Nebati, "Tarım sektöründe verimliğin artırılmasına katkı sağlayan en önemli hususlardan bir tanesi de modern sulamanın yaygınlaştırılmasıdır. Bu da enerji ihtiyacı doğurmaktadır. Giderek artan enerji maliyetleri ekimi yapılamayan arazilerin artmasına yol açıyor. Bu durum alternatif enerji kaynaklarının kullanımını gerektiriyor. Ülkemiz güneş enerjisinde yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu kapsamda, tarımsal sulamada Güneş Enerjisi Sistemleri için kredi desteği veya hibe desteği imkanlarını çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz. Tarımsal sulamada güneş enerjisi santrali kurulumunda Ziraat Bankası vasıtasıyla 12 ay ödemesiz 84 ay vadeli kredi imkanı getirdik. Uygulama süresi 2023 yıl sonuna kadar devam eden bu imkanla 7,5 milyon TL azami kredi kullanma limiti, yurt içinde üretilen makine teçhizat için yüzde 100, bunun dışındaki makine teçhizatta da yüzde 75 oranında faiz desteği sağlıyoruz. Ayrıca, tarımsal sulama projeleri kapsamında DSİ ile TOKİ arasındaki işbirliği ile 830 bin hektar olarak planlanan projelerin öncelikli olarak 390 bin hektarlık alanı içeren 143 sulama projesini hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

"Konut paketini haksız kazanç elde etmek için kullananlara göz yummayacağız"

Konut sektörüne yönelik açıklanan destek paketiyle ilgili de konuşan Nebati, "Son açıkladığımız konut sektörüne yönelik 3 destek paketi yine hedef odaklı bakış açımızı yansıtıyor. Bu 3 paketle, ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimini artıracak; ters dolarizasyonu destekleyecek; tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılmasını sağlayacağız. Ayrıca, inşaat firmalarına bir yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları şartıyla destek vereceğiz. Konut paketini haksız kazanç elde etmek için kullananlara göz yummayacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Türk Lirası, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: '2022'de tarımsal destek 29 milyar TL'ye yükseltildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Nebati: "2022'de tarımsal destek 29 milyar TL'ye yükseltildi" - Son Dakika
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