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Bakan Nebati: Asgari ücrette enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı göreceğiz - Son Dakika

Bakan Nebati: Asgari ücrette enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı göreceğiz

16.12.2021 13:26
Bakan Nebati: Asgari ücrette enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı göreceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücretle ilgili bugün açıklama yapılacak.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücretle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.

Bakan Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Nebati, milletvekillerinin asgari geçim indirimiyle ilgili sorusu üzerine, "Sabit ücretler üzerine stopajlar üzerine vergi yükü asgari geçim indirimi üzerinden medeni duruma bağlı olarak kişinin ödeyeceği gelir vergisi üzerinden indirim yapılmak suretiyle önemli ölçüde hafifletilmiştir. Bu uygulama ile 2021 yılına ilişkin gelir vergisi yükü evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu asgari ücretlide 2021 yılının son aylarına kadar aylık yüzde 0 olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca asgari ücretin yılın son aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan kayıp ilave asgari geçim indirimi yoluyla giderilmektedir. Asgari ücretlilerin tamamına  baktığımızda ortalama vergi yükü aylık 2,34, yıllık ise 3,25'tir" dedi.

'ENFLASYONA EZDİRİLMEYEN BİR RAKAM OLACAK'Bakan Nebati, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili de, "Aynı zamanda asgari ücretle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen ve bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı hep beraber görmüş olacağız. Türkiye'de asgari ücretle geçinenler dahil olmak üzere bütün maaşlılar her türlü kamu, özellikle sağlık başta olmak üzere imkanlardan faydalanarak yaşamlarını idame ettiriyorlar. Onlara ilişkin olarak da geçmişten bugüne kadar yapılan her türlü iyileştirme pozitif yönde devam etmiş ve enflasyonun çok çok üzerindedir. Bütçe konuşmamda da ifade etmiştim, katlar arası fark var" diye konuştu.'TARIMA AKTARILMASI PLANLANAN KAYNAK 57,6 MİLYAR LİRA'

Bakan Nebati, tarımsal desteklerle ilgili soruya da, "Tarımsal desteklerle ilgili Tarım Kanunu 21'inci maddesinde tarımsal destekleme programlarının finansmanı için bütçeden ayrılacak kaynağın Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) yüzde 1'inden az olamayacağı hükmü altına alınmaktadır. 2022 yılında tarım sektörüne aktarılması planlanan toplam kaynak tutar 57,6 milyar liradır. TÜİK tarafından 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanan son verilere göre GSMH 2020 yılında 4,98 trilyon TL olmuştur. Bu kapsamda 57,6 milyar liralık destek yüzde 1,16'sına denk gelmektedir. Gerek yürütme gerek diğer alanlarda ihtiyaç duyulduğunda her türlü değişim söz konusu. Çünkü zamanın ruhuna uygun bir şekilde değişimler de bürokraside değişiyor" dedi.


Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Enflasyon, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: Asgari ücrette enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı göreceğiz - Son Dakika Ekonomi


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