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Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir - Son Dakika

Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir

22.12.2021 16:09

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Nebati, kurdaki düşüşün fiyatlara yansıması ve marketlerin bu işi ağırdan almasına yönelik sorulara "Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir" diye konuştu.

Bugün TBMM'de gerçekleşen AK Parti grup toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sonra da milletvekillerine ekonomik gelişmeler konusunda sunum yaptı.

"DÜŞÜŞ, YAKIN ZAMANDA PİYASALARA YANSIYACAK"

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Nebati, yeni ekonomik modelin ayrıntılarına ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Bakan Nebati'nin, milletvekillerine faizlerin ve dövizin düşmesinden sonra piyasaların rahatlayacağını, toplum olarak herkesin bu zor günlerde elini taşın altına koyması gerektiğini, ekonomik iyileşmelerin yakın zamanda piyasalara ve vatandaşa da yansıyacağını anlattığı belirtildi.

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"ANADOLU'YA GİDİP DİĞER SEKTÖRLERİ DİNLEYECEĞİZ"

Toplantının ardından AK Parti'li milletvekilleri ile kuliste sohbet eden Bakan Nebati, Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nebati, kapalı toplantıya ilişkin, "Dün akşam TRT yayınında anlattıklarımı anlattık. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu sunumumuz olacak ardından 4 Ocak'ta AK Parti İl Başkanları Toplantısı var. Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile toplantı yaptık. Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce bir rahatlama, o gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağız şey, hep birlikte çalışmak. 'O', 'bu', 'sen', 'ben' yok; hep beraber" diye konuştu.

"BAKANLIK KENDİSİNİ GÖSTERECEK"

Kurda belli bir rahatlama sağlandığını belirten Bakan Nebati'ye gazetecilerden birisi "Bu düşüş gıda fiyatlarına yansıyacak mı? Ne zaman düşüş görülecek? Biraz ağırdan alıyorlar sanki" sorusunu yöneltti. Nebati ise bu soruya "Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir" yanıtını verdi.

Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir

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Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir - Son Dakika Ekonomi


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