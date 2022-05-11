Bakan Nebati, Enflasyonla Mücadele Kapsamında Sektör Temsilcileri ile İstanbul'da Bir Araya Gelecek - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında yarın İstanbul'da sektör temsilcileri ile bir araya gelecek. Bakan Nebati'nin, enflasyonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden destek istemesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete' programı çerçevesinde bazı sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelecek. Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Bakanlığın fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili yaptığı çalışmaların sonuçları da sektör temsilcileri ile paylaşılacak.

Piyasadaki fiyat mekanizmasını bozanlara yönelik yapılan denetimler hakkında bilgi de verecek olan Nebati'nin, enflasyonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden destek istemesi bekleniyor.