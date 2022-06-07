Bakan Nebati: Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdi - Son Dakika
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Bakan Nebati: Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdi

07.06.2022 19:21
Bakan Nebati: Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde ocak- mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde ocak- mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir. Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.


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Kaynak: DHA

Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Nebati: Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdi - Son Dakika
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