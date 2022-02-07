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Bakan Nebati, Londra ziyareti hakkında açıklama yaptı: Görüşmeler olumlu geçti - Son Dakika

Bakan Nebati, Londra ziyareti hakkında açıklama yaptı: Görüşmeler olumlu geçti

07.02.2022 23:05

Çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile görüşmek üzere Londra'ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından açıklama yaparak birebir görüşmelerin çok olumlu geçtiğini açıkladı.

Yabancı yatırımcılar ve banka yöneticileriyle görüşmek üzere Londra'ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seyahatinden detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

"YARIN DA GÖRÜŞMELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Birebir görüşmelerin çok olumlu geçtiğini ifade eden Bakan Nebati, paylaşımında "Bugün Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Nebati'den Londra ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu: Görüşmeler olumlu geçti

"TAKVİMİMİZDE DAİZ ARTIRIMI OLMADIĞINI SÖYLEYECEĞİZ"

Bakan Nebati, daha önce verdiği bir röportajda Londra ziyaretiyle ilgili yatırımcılara yönelik olarak "İzlediğimiz politikalardan geri dönüşün olmayacağını ve takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleyeceğiz. Bunu konuyla ilgili en yetkili otoriteden duyduklarından emin olacağız. Nasıl bir ekonomiyle karşılaşacaklarını şeffaf bir şekilde anlatacağız" demişti.

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Londra, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, Londra ziyareti hakkında açıklama yaptı: Görüşmeler olumlu geçti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Nebati, Londra ziyareti hakkında açıklama yaptı: Görüşmeler olumlu geçti - Son Dakika
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