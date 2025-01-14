Bakan Ömer Bolat, Slovenya ile Ticaret İş Birliğini Güçlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Ömer Bolat, Slovenya ile Ticaret İş Birliğini Güçlendirdi

Bakan Ömer Bolat, Slovenya ile Ticaret İş Birliğini Güçlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovenya Başbakan Yardımcısı Tanja Fajon ile bir araya gelerek ikili ticaret hacmini artırma ve iş birliğini güçlendirme konularını görüştü.

14.01.2025 13:38  Güncelleme: 13:39
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile İlişkiler Bakanı Tanja Fajon ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızda Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile İlişkiler Bakanı Sayın Tanja Fajon ile bir araya geldik. Balkanlardaki önemli ortaklarımızdan biri olan Slovenya ile 3,1 milyarı bulan ikili ticaret hacmimizi artırmaya ve iş birliği alanlarını çeşitlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması başta olmak üzere farklı alanlarda yakın çalışmaya ve ortaklığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Ömer Bolat, Slovenya ile Ticaret İş Birliğini Güçlendirdi - Son Dakika

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