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Bakan Pakdemirli, "Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar liraya çıkarıldı" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, "Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar liraya çıkarıldı"

31.01.2022 21:15
Bakan Pakdemirli, "Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar liraya çıkarıldı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2022'de 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesinin 3,2 milyar lira ek bütçeyle 29 milyar liraya çıkarıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2022'de 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesinin 3,2 milyar lira ek bütçeyle 29 milyar liraya çıkarıldığını bildirdi.

Pakdemirli, tarımsal destekleme bütçesinin yükseltilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.

Artırılan tarımsal destekleme bütçesi ile ülke için stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi yapan çiftçilere mevcut desteklere ilave 'Ek Girdi Desteği' olarak dekara 50 lira ödeme yapılacağını belirten Pakdemirli, 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine, mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 lirada girdi desteğiyle beraber dekara toplamda 116 lira ödeneceğini aktardı.

Pakdemirli, yapılan bu ilave destekle 2022'de hububat üreticilerine ödenecek girdi desteklerinin geçen yıla göre yüzde 127 artırıldığını vurgulayarak "Tarımsal destekler yanında uyguladığımız alım fiyatlarıyla her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Üreticilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Bekir Pakdemirli, Türk Lirası, Buğday, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli, 'Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar liraya çıkarıldı' - Son Dakika Ekonomi


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