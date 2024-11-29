Bakan Şimşek: 2025\'te Ekonomik Aktivite İvme Kazanacak

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılının 2'nci yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasının beklendiğini açıkladı.

Bakan Şimşek, 2024 yılı 3'üncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomide yeniden dengelenmeyi sağladık. İlk 3 çeyrekte iç talep büyümeye 1,3 puan, net dış talep ise 1,9 puan katkı verdi. Yıllıklandırılmış cari açığın milli gelire oranı 3'üncü çeyrekte yüzde 0,8'e geriledi. İstihdam 3'üncü çeyrekte yıllık 1 milyon kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 8,7 gerçekleşti. İş gücü piyasasında dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerinin sınırlı olduğu görülüyor. Dezenflasyonla birlikte artan öngörülebilirlik, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, küresel ticaretteki iyileşme ve destekleyici küresel finansal koşullar sayesinde 2025 yılının 2'nci yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını bekliyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin refahını gözeterek sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.