Bakan Şimşek 2027'de emekli desteğinin yaşa ve prime göre değişeceğini söyledi

Bakan Şimşek 2027'de emekli desteğinin yaşa ve prime göre değişeceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, 2027 yılında emeklilere verilecek desteğe ilişkin teknik çalışmanın henüz tamamlanmadığını söyledi. Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını, desteğin herkese aynı olmayıp yaşa ve prime göre farklılık göstereceğini belirtti.
Bakan Şimşek: "2027 yılında emeklilerimizin desteklenmesi amacıyla yürüttüğümüz teknik bir çalışma var, çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Herkese aynı değil, yaşa ve prime göre farklılık gösterecek bir çalışma yürütülüyor."
Kaynak: İHA
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