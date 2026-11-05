Bakan Şimşek 2027'de emekli desteğinin yaşa ve prime göre değişeceğini söyledi

Bakan Şimşek: "2027 yılında emeklilerimizin desteklenmesi amacıyla yürüttüğümüz teknik bir çalışma var, çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Herkese aynı değil, yaşa ve prime göre farklılık gösterecek bir çalışma yürütülüyor."